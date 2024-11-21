Meclis Araştırma Komisyonu’nda ilk toplantısını gerçekleştiren sayın Ahlatcı, bu önemli görevde yer almanın verdiği sorumluluk bilinciyle kadınların güvenliği, eşitliği ve hakları için daha etkili adımlar atmayı hedeflediklerini belirtti.

Komisyonda, kadınların toplumun her alanında eşit haklara sahip olması için yapılan çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

YUSUF AHLATCI’DAN BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak her adımın, toplumu daha adil, güçlü ve sağlıklı bir hale getireceğine dikkat çeken Ahlatcı, "Kadınlarımızın güvenliği, eşitliği ve hakları için daha güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Birlikte başaracağız!" açıklamasında bulundu.