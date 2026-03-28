Çorum Çalyayla Köyü Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen gece, bugün saat 19.00’da As Kültür Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TÜRKÜ DOLU GECE

Gazeteci, şenlik ve dayanışma gecelerinin sevilen sunucusu Servet Seyfettin Mete tarafından sunulacak gecede yerel sanatçılar; Nazlı Kalender, Gürkan Koyun, Kazım Yediren ve Hakan Katı’nın konseri yer alacak.

Köy Muhtarı Mustafa Güreli ve Dernek Başkanı Haydar Tekaüt, dayanışma gecesine tüm Çorum halkını davet etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR