Çıraklıktan başladığı demircilik mesleğinin her zaman değerli olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bu meslek çok güzel bir meslek. Peygamber mesleği olarak bilinir ve Davut Aleyhiselam’dan günümüze kadar süregelmiştir. Bugün makineler çoğalmış olsa da hala el işçiliği ile yapılan üretim önemli. Yine de bu mesleğe ilgi giderek azalıyor" dedi.

"İşçi bulmakta zorlanıyoruz"

Be meslekte çalışacak işçi bulamadıklarını da ifade eden Çalışkan, "Şu anda kazma, balta ve girebi gibi çeşitli demir işlerini üretiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına dağıtım yapıyoruz ancak en büyük sıkıntımız, bu meslekte çalışacak kalifiye işçi ve çırak bulamamak. Bugüne kadar 2-3 kişiye demircilik mesleğini öğrettim. Eskiden at nalı yapardık, şimdi onlar tarihe karıştı. Şu anda daha çok tarım işlerinde kullanılan aletleri üretiyoruz. Ancak mesleğe olan ilginin azaldığını ve nitelikli iş gücü bulamadığımızı görmek beni üzüyor" dedi.