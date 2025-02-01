Astronomi dergisi Taste Atlas, dünyadaki 'En iyi 100 tatlıcı' listesini açıkladı. İddialı sıralamada Türkiye'den iki işletme yer aldı. Her iki işletmede İstanbul'da yer alıyor ve şerbetli tatlılarıyla ön plana çıkıyor.

Türk mutfağı, pek çok coğrafyadan beslenen ve bu nedenle yemek çeşitliliği epey fazla olan mutfaklardan biridir. Sadece yemekleriyle değil tatlılarıyla da önemli bir konumda yer alır. Gastronomi dergisi TasteAtlas'ın yaptığı dünyadaki en iyi 100 tatlıcı listesi de bunu ortaya koydu.

TasteAtlas'ın 'Dünyadaki En İyi Tatlı Mekanları' ismiyle paylaştığı 100 mekanlık listenin sadece ilk 10’unda 2'inci ve 6'ıncı sıralarda Türk tatlıcıları yer aldı. Her iki işletmede İstanbul'da yer alırken şerbetli tatlılar ön plana çıktı. İşte dünyanın en iyi tatlıcıları:

1. Pasteis De Belem

2.Hafız Mustafa (İstanbul)- Baklava

3. Cafe Central (Viyana) - Apfelstrudel

4. Pastelería Ideal (Mexico City) - Gelatins

5. Cafe Du Monde (New Orleans) - Beignets

6. Karaköy Güllüoğlu (İstanbul) - Baklava

7. Rapanui (Bariloche) - Chocolate ice cream

8. Confeitaria Colombo (Rio de Janerio) – Quindim

9. Café Tortoni (Buenos Aires) - Chocolate con churros

10. Chocolatería San Ginés (Mad).

