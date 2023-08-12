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AK Parti'nin "Şehir Buluşmaları" kapsamında Çorum'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret eden Işıkhan, burada partililerle bir araya geldi.

Işıkhan, AK Parti Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Çorum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Çorum'un kendileri için kıymetli bir şehir olduğunu belirten Işıkhan, son 20 yılda kente 44 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını vurguladı.

Çorum’un, Tarihi İpek Yolu güzergahında olması sebebiyle hem konumu hem de sahip olduğu özellikler ve potansiyeli ile yakın gelecekte sanayide, ticarette önemli atılımlar gerçekleştireceğine inandığını ifade eden Işıkhan, “İnşallah önümüzdeki icraat döneminde çok daha yüksek standartlarda hizmetlerle Çorum’u hak ettiği konuma taşıyacağız.” diye konuştu

Çorum’un sadece turizmiyle değil aynı zamanda tarımsal üretimiyle de adından söz ettirdiğini aktaran Bakan Işıkhan “Özellikle tarım konusunda yatırımcıların ilgisini çeken bir bölge olduğu için, istihdam potansiyeli de oldukça yüksek. Hem genelde hem de yerelde Çorum’a yaptığımız yatırımlarla şehrimiz bugün, çok gelişti, çok büyüdü hamdolsun.” dedi.

“ÇORUM’DA 77 BİN 174 VATANDAŞIMIZI İŞE YERLEŞTİRDİK”

Çorum’da 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 77 bin 174 vatandaşın işe yerleştirildiğini aktaran Işıkhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Son 20 yılda 44 milyar TL’yi aşan yatırım miktarımız şehrimize verdiğimiz önemin en net kanıtıdır. Sadece çalışma hayatına verdiğimiz destek 2 Milyar TL’nin üzerinde. İstihdam teşviklerimizden faydalanan 9.344 işyerine 1,67 milyar TL ile destek olduk. Kendi işinin patronu olmak isteyen 35 engellimize 1,7 milyon TL hibe desteği sunduk. Bir taraftan istihdamı arttırırken bir taraftan da işgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın nitelik kazanarak daha kolay iş bulması için kurs ve programlar düzenliyoruz. Çorum’da bugüne kadar toplam 61.186 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağlamış durumdayız. Tabi bunlar Bakanlığımız özelinde yaptığımız yatırımların sadece bir kısmı. Bizler, AK Parti hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle “yüz yılın işini yirmi yıla sığdırdık.” Yatırımlarımız arttıkça, Türkiye’nin önü açıldıkça, tüm illerimizi geçmiş yıllara nazaran çok daha hızlı şekilde geliştirdik, büyüttük. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Çorum’u dünya standartlarının da üzerine çıkarmak için yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Durmadan, hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Şu an elbette önceliğimiz afetzede illerimiz. Bu süreçte 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için diğer tüm şehirlerimiz gibi Çorum’da depremzedelerimizin elinden tuttu, onlara evini, yuvasını, yüreğini açtı. Tüm imkanlarıyla, “sen, ben yok, biz varız!” diyerek elinden gelen tüm gayreti ortaya koydu. Allah hepinizden razı olsun, hassasiyetiniz için şahsım ve vatandaşlarımız adına tüm Çorumlu kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

“ÇORUM, MİLLİ DURURŞUNDAN VAZGEÇMEYECEK”

81 ilin tamamını bu yüzyılda kendi alanlarında birer başkent yapmakta kararlı olduklarını dile getiren Bakan Işıkhan, önümüzde yerel seçimler olduğunu kaydederek, “Çorum 21 yıldır gönül belediyeciliğinden hiç vazgeçmedi. Ömrünü ülkemize ve aziz milletimizin istikbaline adayan liderimizin ve onun yol arkadaşlarının yanında yer aldı. İnanıyorum ki, önümüzdeki belediye seçiminde de Çorum yine gönül belediyeciliğini tercih edecek, milli duruşundan taviz vermeyecektir. Şehrimizi bir kez daha gönül belediyeciliğinin merkezi haline hep birlikte getireceğiz. İnşallah, güçlü Türkiye’nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin desteği ve duasıyla, il ve ilçe teşkilatlarımızın azimli çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı’na birlikte yürüyeceğiz. Yolun başında bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik.

“TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNİ TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK ŞEKİLDE SONUÇLANDIRACAĞIZ”

Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle, aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız. Bu anlamda Çorum’un mevcut potansiyelini ve hali hazırdaki faaliyetlerini daha çok geliştirmek adına daha çok çalışacağız. Özellikle istihdamdan sosyal güvenliğe ve sosyal politikalara kadar her alanda Çorum’un her türlü ihtiyacıyla birebir ilgilenmeye devam edeceğiz. Çorum’un Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda yatırım, üretim, istihdam vizyonumuza en fazla katkı sağlayacak şehirlerimizden biri olacağına yürekten inanıyorum. Şehrimizin çalışma hayatı için yerel yönetimlerimiz ve teşkilatlarımızın da desteğiyle, iş dünyası paydaşlarımız ve çalışanlarımızla el ele verip çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı