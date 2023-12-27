AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Yaklaşık 5 milyon çalışan emeklimize 5 bin lira ödeme yapılması öngörülmekte. Bunu da kanunlaştırıp birkaç gün içerisinde emeklilerimizin hesabına yatıracağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ise yoğun bütçe mesaisini dün tamamladıklarını hatırlatarak, "Bu bütçe bir yatırım bütçesi, bir kalkınma bütçesi, depremin yaralarını sarma bütçesi. İşçimizin, çiftçimizin, esnafımızın, öğrencimizin, gençlerin, kadınların bütçesi yani 85 milyon vatandaşımızın, insanımızın bütçesi" dedi.

İKRAMİYE ONAYLANDI

Teklifin, çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesine ilişkin 55. maddesi kabul edildi. Tekliften, verilen önergenin kabul edilmesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) görev yapan idarecilere ve meslek personeline, mevzuatında öngörülen ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesine yönelik madde çıkarıldı.