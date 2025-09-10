Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu kolaylaştırmak amacıyla yeni bir teşvik paketini duyurdu. “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi” ile çocuklu kadın çalışanlara ve onları istihdam eden işverenlere toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacak.

İŞVERENE 97 BİN 500 TL, ANNEYE 60 BİN TL

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, istihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği verilecek. Kadının çocuğu olması halinde ise kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği sağlanacak. Böylece toplam teşvik miktarı 157 bin 500 TL’ye ulaşacak.

DESTEK SÜRESİ VE TUTARI ARTIRILDI

Çocuk bakım desteği daha önce aylık 7 bin 500 TL iken, yeni düzenlemeyle 10 bin TL’ye çıkarıldı. Ayrıca destek süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Bakan Işıkhan, bu adımın ailelerin yükünü hafifletmek ve kadınların doğum sonrası iş hayatına daha kolay uyum sağlamasını hedeflediğini belirtti.

YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Projeden daha fazla kadının yararlanabilmesi için yaş sınırı uygulaması da kaldırıldı. Böylece çocuk sahibi olan her yaştan kadın çalışan bu destekten faydalanabilecek. Bakan Işıkhan, “Kadınların iş gücüne katılımını artırırken, aile bütünlüğünü korumayı da önceliyoruz” dedi.