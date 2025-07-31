Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak görev yaparken Ankara SGK İl Müdürlüğü’ne atanan Ömer Tök, Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan’a veda etti.

SGK Müdürü Tök, görev süresi boyunca Çorum’da gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yeni görev yeri öncesi Vali Çalgan’a teşekkürlerini iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası uyumlu çalışma ve sosyal güvenlik hizmetlerinin toplumdaki yeri de gündeme geldi.

Tök, Çorum’da yürüttüğü hizmetlerde özellikle vatandaş odaklı çalışmaları, kurum içi verimlilik artışı ve dijitalleşme adımlarıyla dikkat çekmişti. Çalışma hayatının önemli bir ayağını oluşturan sosyal güvenlik sisteminin sahadaki yansımasını güçlendiren projelere öncülük eden Ömer Tök, yeni görevine Ankara’da devam edecek.

VALİ ÇALGAN’DAN

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ

Vali Çalgan, ziyarette yaptığı konuşmada, Tök’ün kentte yürüttüğü başarılı çalışmalara değinerek, kamu hizmetlerinde sergilediği özverili yaklaşım için teşekkür etti. Vali Çalgan, Ömer Tök’e Ankara’daki yeni görevinde başarılar dileyerek, kamu idaresindeki deneyiminin başkentte de önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK