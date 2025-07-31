Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında, daha önce Çorum, Kayseri ve İzmir'de çeşitli görevlerde bulunan Ayhan Temiz, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

Ayhan Temiz, 2010-2011 yılları arasında Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Proje ve İstatistik Şube Müdürü, 2011-2013 yılları arasında ise Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü olarak görev yapmıştı. Çorum'daki görevlerinin ardından Kayseri ve İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı olarak hizmet veren Temiz, son kararname ile Aydın'a il müdürü olarak görevlendirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR