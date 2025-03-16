Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan ve ailesini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Personel Yarbay Erdal Dirik, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül’ün de katıldığı ziyarette konuşan Vali Ali Çalgan, “Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır” dedi.

Rauf Özkan ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Çalgan, gazilere duyulan minnet ve şükran duygularını dile getirdi. Ziyarette gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, “Vatanseverliğin yaşayan abideleri olan sizlere şükran duygularımızı sunmak en önemli vazifemizdir. Rabbim ömrünüzü hayırlı ve bereketli kılsın. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Ziyarette ayrıca, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehit ve gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Vali Çalgan, Özkan ve ailesine sağlıklı ve huzurlu ömürler dileyerek: “Ahirete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi