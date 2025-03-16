14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı da, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut’u ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Yağlı, günün anısına Başhekim Komut’a çiçek takdim ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını iletti.

Sağlık çalışanlarının zor günlerde gece gündüz demeden, canla başla çalıştıklarını ifade eden Aykut Yağlı, “Başta şehrimizin kıymetli doktorları ve değerli sağlık çalışanlarının nezdinde ülkemizin tüm doktor ve sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz. Çorum Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız.” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ