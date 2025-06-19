Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çorum’da Vali Ali Çalgan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum Öğretmen Akademileri Kapanış programı için geldiği Çorum’da ilk olarak Vali Çalgan ile biraraya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci ilimizde eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Vali Çalgan da nazik ziyareti için Yelkenci’ye teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci daha sonra ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Yelkenci, müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle de bir araya geldi.

Burada yapılan toplantıda, Çorum’un eğitim vizyonu, öğretmen kadrosunun güçlendirilmesi, okul öncesinden liseye kadar yürütülen projeler ve akademik başarıya yönelik çalışmalar masaya yatırıldı. Ayrıca; dezavantajlı bölgelerdeki eğitim olanaklarının artırılması, mesleki eğitimde sürdürülebilirlik, öğrenci motivasyonu ve veli iş birliği gibi konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Dr. Yelkenci, sahadan gelen bilgilerin merkezdeki politika üretim süreçlerine yön verdiğini ifade ederek, il müdürlüğünün çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, Çorum’da yürütülen projeler, öğretmen eğitimleri ve fiziki altyapı yatırımları hakkında detaylı bir sunum yaparak, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik atılan adımları anlattı.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci’ye teşekkür eden Çağlar, bu tür ziyaretlerin motivasyon artırıcı olduğunu ve yerel ile merkezi yönetim arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Editör: Haber Merkezi