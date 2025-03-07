Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı görevine yeniden seçilen Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti. Vali Çalgan, Kaya ve ekibini tebrik ederek, birliğin başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı. Ziyaret sırasında, birlik üyelerine çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Damızlık Birliği heyeti daha sonra ise Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Yılmaz Kaya ve yönetimini belediye binasında ağırlayan Başkan Aşgın heyete yeni dönemlerinin hayırlı olmasını dileyerek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

İki ziyarette de ilimiz tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sağlama konusundaki ortak hedefler ön plana çıktı.

Yılmaz Kaya ve yönetimi, destekleri için hem Vali Çalgan'a hem de Başkan Aşgın'a teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ