Programda sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya gelen Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın şehir ekonomisinin ve sanayisinin gelişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Çorum OSB’de faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ve girişimci katılırken, Vali Çalgan’ın değerlendirmeleri iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Sanayicilerin sorunlarını dinleyen ve önerilerini not alan Vali Ali Çalgan, Çorum’un üretim gücünün her geçen gün arttığını ve bu gelişimin arkasında girişimci iş insanlarının olduğunu söyledi.

Çorum’un üretim kapasitesine ve ihracat potansiyeline dikkat çeken Vali Ali Çalgan, “Çorumlu iş insanlarımızın girişimci ruhu, azmi, kararlılığı ve teknolojiye uyum sağlamaları sayesinde bugün şehrimizin sanayisi Türkiye genelinde örnek gösterilen bir noktaya ulaşmıştır. Bu başarıda, sürekli gelişime açık, yenilikçi bir üretim anlayışının büyük payı var” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Çalgan, Çorum’un ihracat performansının da dikkat çekici düzeyde olduğunu belirterek, “Sanayicilerimizin üretim gücü sayesinde Çorum, ihracatta güçlü bir yer edinmiş durumda. Katma değeri yüksek üretim ve dış pazarlara açılma konusundaki kararlılık, şehrimizi bu alanda daha da ileriye taşıyor” dedi.

“SANAYİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Toplantıda yaptığı konuşmasında sanayicilere destek mesajı da veren Vali Çalgan, “Çorum sanayisinin daha da gelişmesi yönünde atılacak her türlü adımda, kamu kurumları olarak sanayicimizin ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat eksenli tüm projelere gereken desteği sağlamaya hazırız” dedi.

ÇOSİAD’DAN TEŞEKKÜR

Program sonunda ÇOSİAD yönetimi adına konuşan Dernek Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül, Vali Çalgan’a sanayicilerle kurduğu yakın diyalog ve destekleyici yaklaşımı için teşekkür etti. Çorum’un daha güçlü bir sanayi altyapısına kavuşması adına kamu-özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, Çorum sanayisinin geleceğine yön verecek yeni yatırımlar, nitelikli istihdamın artırılması, Ar-Ge ve inovasyon odaklı projeler ile OSB’nin teknolojik dönüşümü gibi konular da ele alındı. Çorum OSB Teknokent’in bu bağlamda önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Toplantı, iş insanlarıyla yapılan birebir görüşmeler ve karşılıklı fikir alışverişleriyle sona erdi.

