Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, “Çorum’umuz, ilçelerimiz ve köylerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. 2025 yılı KÖYDES kapsamında Cumhurbaşkanlığımız tarafından şehrimiz için 210 milyon 69 bin 973 liralık ödenek ayrılmıştır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

210 milyon liralık ödeneğin 49.817.650 lirasının Çorum merkeze, 28.988.559 lirasının Sungurlu’ya, 21.372.635 lirasının Alaca’ya, 20.850.316 lirasının Osmancık’a, 20.154.254 lirasının İskilip’e, 17.753.783 lirasının Kargı’ya, 15.481.665 lirasının Mecitözü’ne, 13.968.793 lirasının Bayat’a, 6.118.873 lirasının Uğurludağ’a, 3.847.223 lirasının Dodurga’ya, 3.584.091 lirasının Boğazkale’ye, 3.231.052 lirasının Laçin’e, 2.556.194 lirasının Oğuzlar’a, 2.344.885 lirasının da Ortaköy’e aktarılacağını belirten Temur, ayrılan bu kaynakların köy yollarının iyileştirilmesi, içme suyu projeleri, kanalizasyon çalışmaları ve çeşitli altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını bildirdi.

Editör: Haber Merkezi