''Ben Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim'' diyerek izin almadan çekim yapmaya çalışan Yılmaz'a, çalışanlar çekimin yasak olduğunu belirterek mağazayı terk etmesini söyledi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, bu kez bir mağazada yaşadığı olayla gündeme geldi.

"LÜTFEN MAĞAZADAN ÇIKAR MISINIZ?"

Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden biriyim. Toplamda 25 milyon takipçim var" diyerek içeri giren İbrahim Yılmaz, çalışanlar tarafından "Mağaza içerisinde çekim yapmak yasak. Lütfen mağazadan çıkar mısınız?" denilerek mağazan kovuldu. Bu tepki karşısında neye uğradığını şaşıran Yılmaz, şirinlik yaparak durumu kurtarmaya çalıştı.



