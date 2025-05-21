Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerinde Çorum’un İskilip ilçesinden hemşehrimiz Hakan Yüksel, yeni HSK üyelerinden biri oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda HSK’de boşalan 5 üyelik için seçim heyecanı yaşandı. İkinci tur oylamaya 363 milletvekili katıldı. Ancak Anayasa gereği adayların kazanması için gereken 360 oy barajını hiçbir aday aşamayınca, en yüksek oyu alan adaylar arasında kura çekimine geçildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un gerçekleştirdiği ad çekme usulüyle Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçilen isimler oldu. Çorumlu hemşehrimiz Hakan Yüksel’in HSK üyeliği Çorum’da sevinçle karşılandı.

HAKAN YÜKSEL KİMDİR?

1970 yılında İskilip’te dünyaya gelen Hakan Yüksel, 1987 yılında Kayseri Lisesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra çeşitli illerde savcılık görevlerinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı yaptığı dönemde kamuoyunda yankı uyandıran birçok önemli dosyada görev aldı. 2014 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel, bir süre Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görev yaptıktan sonra 3. Ceza Dairesi’nde görevine devam etti.

Hakan Yüksel, aynı zamanda yargı camiasında etkinliğiyle bilinen Yargıda Birlik Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Meslek hayatındaki tecrübesi ve hukuk birikimiyle tanınan Hakan Yüksel’in, HSK üyeliğiyle birlikte yargıdaki etkinliği daha da artacak.

Hakan Yüksel’in bu önemli göreve seçilmesi, memleketi Çorum’da memnuniyetle karşılandı. Hukuk alanında gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Yüksel’in yeni görevinde de başarılı olacağına inanılıyor.

Editör: Haber Merkezi