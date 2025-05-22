Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Dursun Karateke’nin vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Münevver Karateke’nin eşi, Mehmet ve Nilüfer’in babaları olan Dursun Karateke’nin cenazesi bugün (22 Mayıs 2025 Perşembe günü) saat 10.00’da Çorum Merkez Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği binası önünde düzenlenen helallik alma töreninin ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi