Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet bir açıklama yaparak “Terörsüz Türkiye” çalışmasında iktidarın çelişkilerine dikkat çekti.

“Milleti HDP ile korkutup oy isteyenler, şimdi aynı HDP ile aynı sessizlikte buluşuyor. Bu çelişki, milletin aklıyla alay etmektir” diyen A Parti İl Başkanı Müstet; “Biz bir itirazın sahibiyiz, Türkiye’de terörün tamamın ortadan kaldırılmasını en çok biz istiyoruz. Ama Türk milletinin izzetinin korunması lazım. İtirazlarımız ve kaygılarımız giderilene kadar bunları dile getireceğiz. Cumhur ittifakının her yaptığının kerameti kendinden menkul doğruluğunu kabul etmiyoruz. Daha önce kandırıldıkları olayları hatırlıyor ve endişe ediyoruz. Ya bu defa da millet, din ve devlet düşmanları tarafından kandırılıyorsalar diye endişelerimizi açıkça paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“PKK SİLAH BIRAKTI

DİYE TEHDİT BİTMEDİ”

İl Başkanı Müstet, KCK/PYD yapılanması, uyuşturucu trafiği ve gençliği hedef alan narko-terör tehlikesine dikkat çekerek: “PKK’ya sözde silah bıraktırmaktan bahsediyorlar, yetmez. Gençliği susturan, felç eden, geleceğini zehirleyen narko-terör hattı var. Dünya uyuşturucu ticaretinin kalbinde PKK ve KCK’nın olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıya karşı devletin sessiz kalması, milli güvenliğe karşı açık bir zafiyettir. Sözde PYD silahlarını teslim edecekti, KCK hiç gündeme getirilmiyor. Terör örgütünün esas yapısının KCK olduğunu herkes biliyor. Esas onlara ilişkin harekete geçilmeli. Aksi takdirde bu çözüm süreci Türkiye’nin çözülüş süreci olacaktır” diye konuştu.

Açılım sürecine ilişkin net olmayan açıklamalar yapan ana muhalefet partilerine yönelik eleştirilerin yanı sıra özellikle Cumhur İttifakını da eleştiren Müstet; “Milleti referandumda HDP’yle korkuttanlar, beka diyerek iktidara destek olanlar, şimdi bekanın asıl tehdidine gözlerini kapatıyor. Bu çelişkiyi millet görüyor” dedi.

“LOZAN MEMLEKETİN TAPUSU”

Lozan’a yönelik artan revizyonist söylemleri “siyasi bölücülüğün zemin hazırlığı” olarak niteleyen Nurullah Müstet, sert konuştu:

“Lozan, bu memleketin tapusudur. Devlet ve millet varlığımızın teminatıdır. Lozan’la uğraşan herkes, Türkiye Cumhuriyeti’ni tarih dışına itmeyi hedeflemektedir. Bu ülkede milliyetçiliği, seçim yatırımı yapanlara değil, milletin hakkını her koşulda savunanlara teslim edeceğiz.”

REFERANDUM ÇAĞRISI

İl Başkanı Müstet açıklamasında, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren köklü kararların yalnızca Meclis aritmetiğiyle değil, doğrudan halk iradesiyle alınması gerektiğini belirtti: Müstet “Referandum istiyoruz. Millet karar versin. Meclis’i sadece göstermelik bir araç gibi kullanarak bu büyük meseleyi kotarmak yanlıştır. Meclis, anayasa dahil tüm düzenlemeleri çalışsın, komisyonlar kursun. Ancak bu sürecin sonunda halkın iradesine başvurulsun. Yalnızca mecliste grubu bulunan partiler değil, tüm siyasi yapıların katıldığı bir istişare süreci yürütülsün” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi