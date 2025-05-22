Vali Yardımcısı Cengiz Nayman başkanlığında gerçekleştirilen KHGB olağan seçimli toplantısında AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

2025 dönemi birliğin yeni encümen üyeleri belirlendi. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nde görev yapacak 2 il genel meclis üyesi ve 2 muhtar temsilcisi seçimle belirlendi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Meryem Demir, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı, Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü, Küçük Gülücek Köyü Muhtarı Hacı Koca, Büget Köyü Muhtarı Saffet Kışla, Abdalata Köyü Muhtarı Mehmet Dalyan ve Şahinkaya Köyü Muhtarı Yılmaz Budak seçimde Birlik Encümen Üyesi olmak için yarıştı.

Seçim sonucunda İl Genel Meclisi’nden Muhammed Fatih Temur 130 oy, Meryem Demir 119 oy alarak Encümen üyesi seçilirken, Yusuf Sapancı ise 77 oy alarak yedek üye oldu.

Muhtarlardan ise Yıldırım Külcü 125 ve Hacı Koca 75'er oyla göreve seçilirken, Saffet Kışla 74, Mehmet Dalyan 41 ve Yılmaz Budak 18 oy alarak yedek üye oldular.

Toplantıda ayrıca KÖYDES Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu’na İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, muhtarlardan ise Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen ve Yeşildere Köyü Muhtarı Eyüp Duran seçildi.

Editör: Haber Merkezi