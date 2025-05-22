Çorum Eczacı Odası tarafından düzenlenen ve Türkiye eczacılık tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan “Eczacı ve Hukuk Zirvesi”, yoğun katılım ve yüksek düzeyli katkılarla başarıyla tamamlandı. Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczacılık ile hukuk dünyasını aynı zeminde buluşturan bu öncü organizasyonun ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Afacan, zirveye başta Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş olmak üzere, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzman Eczacı Taner Ercanlı, akademisyenler, hukukçu eczacılar ve çok sayıda meslektaşın katılım sağladığını belirtti. Katılımlarıyla zirveye güç ve değer katan tüm konuklara içten teşekkürlerini iletti.

Organizasyona ev sahipliği yapan Çorum TSO ile Başkan Çetin Başaranhıncal’a verdikleri destek nedeniyle ayrı bir teşekkür sunan Erol Afacan, zirvede bilgi ve birikimlerini paylaşan değerli panelistlerin katkılarının altını çizdi. Zirvede konuşma yapan isimler arasında Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Eczacı-Avukat Rezzan Günday, İbrahim Ankara ve Mehmet Emin Demirtaş yer aldı.

Afacan, anlamlı zirvenin yalnızca bugünün değil, mesleğin geleceğinin şekillenmesine de katkı sunduğunu vurgulayarak, ilerleyen yıllarda gelenekselleşmesini arzu ettiklerini ifade etti. Erol Afacan ayıca, bu tür çok disiplinli işbirliklerinin mesleğin çok yönlü yapısını daha görünür kıldığını ve ortak akıl ile daha güçlü bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Zirve, eczacılıkla hukukun kesişiminde yeni bir vizyonun kapısını aralarken, diğer eczacı odaları için de ilham verici bir örnek olarak dikkat çekti.

Editör: Haber Merkezi