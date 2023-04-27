Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakaları Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ile birlikte ziyaret eden Çağlar, Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz ve İl Hakemi Ali Haydar Teke’den turnuva hakkında bilgi aldı. Daha sonra turnuvaya verilen molayı değerlendirmek isteyen Çağlar, atış yaparak curling branşındaki başarısını test etti. Üst üste attığı atışlarda hedefi tutturamayan Çağlar’a minik sporcular hedefi tutturan atışları ile adeta ders verdi.

Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz’u faaliyetlerin sorunsuz tamamlanması noktasında göstermiş olduğu özverili çalışmasından ötürü tebrik eden Çağlar, minik sporculara başarılar dileyerek salondan ayrıldı.

(Rıfat KARA)