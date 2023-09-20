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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Yol Koşusu 27 Ağustos'ta yapılmıştı. Abide Kavşağı'ndan start alıp Kadeş Meydanı'nda sona eren yarışlarda toplam 39 sporcu madalya mücadelesi vermiş dereceye giren sporculara ise madalyaları ve ödülleri daha sona verileceği belirtilmişti.

ÇAĞLAR

ŞAMPİYONLARI

UNUTMADI

Zafer Yol Koşusu'nda dereceye giren sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar unutmadı. Şampiyon atletleri, Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül ve atletizm antrenörlerinden Onur Çağlan'ı makamında ağırlayan İl Müdürü Cemil Çağlar, dereceye giren sporculara madalyalarını ve hediyelerini takdim etti.

30 Ağustos Zafer Yol Koşusu'nda 200 metre yıldız kızlarda Büşra Cıbır, yıldız erkeklerde Abdulkadir Şentürk, genç kızlarda Sudenaz Koçak, genç erkeklerde Ömer Akın Fındık, büyük erkeklerde Seydi Kaan Yurdakuk, veteran kadınlarda Semra Gündüz, veteran erkeklerde ise Aytaç Taşaner birinci olmayı başarmışlardı.