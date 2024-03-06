Çağlar, Antalya’da düzenlenen 11. Uluslararası Turkish Open Turnuvası’nda şampiyon olan Tugay Yolal ile birlikte geçtiğimiz hafta Bartın’da yapılan Grup Birinciliğinde +78 kiloda ikinci olan Salim Can Demir, 46 kiloda üçüncü olan Yağmur Sulutaş ve 48 kiloda üçüncülüğü elde ederek Çorum’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Burak Daştan ile antrenör İlhan Aşkın ve Arif Atak’ı makamında kabul etti. Çağlar, kazandıkları başarılardan dolayı tekvandocuları ve antrenörleri kutlarken, hediye çantası verdi.

Editör: RIFAT KARA