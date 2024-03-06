İlk yarının ilk 8 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan ve 13 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK 10 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarının aynı periyodunda ise 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 12 puan topladı. Bu maçlarda 9 gol atan kırmızı-siyahlı takım 7 gol yedi.

Çorum temsilcisi, her iki yarının ilk 8 haftalık periyodunda Tuzlaspor, Giresunspor, Göztepe, Gençlerbirliği, Ümraniyespor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Bandırmaspor’la ikişer kez karşılaşırken, sadece Tuzlaspor’u iki maçta da yenebildi. Kırmızı-siyahlı takımın bu periyotta iki maçta da yenildiği takım olmazken, Bandırmaspor’la oynadığı iki maç da golsüz bitti. Çorum FK’nın bu periyotta yenemediği diğer takım ise Gençlerbirliği oldu. Evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 yenilen Çorum FK, deplasmanda ise 0-0 berabere kaldı.