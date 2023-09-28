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Gençlik ve Spor Çorum İl Müdürü Cemil Çağlar, beraberinde İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ile güreş eğitim merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonları inşaatlarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. İl Müdürü Cemil Çağlar, “Sungurlu’nun incileri yükselmeye devam ediyor” dedi. Çağlar, daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sungurlu KYK Yurdu, Gençlik Merkezi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları antrenmanını ziyaret etti. Ziyarette antrenörler ve gençlik liderleri ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ

GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

Sungurlu’da yapımı tamamlanan Güreş Eğitim Merkezinin geçici kabulü yapıldı ve içerisinde döşeme işlemleri devam ediyor. Merkezin kısa süre içerisinde açılarak hizmete girmesi bekleniyor. Merkez içerisinde 2 adet soyunma odası, 1 adet eğitmen odası, teknik hacim ve depo bulunuyor.

Öte yandan yine Şehir Stadyumu yanında yapımı hızla devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun da kaba yapısı yüzde 90 oranında tamamlandı. Standartlara uygun olarak yapılacak olan yüzme havuzu inşaatında ustalar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüzme havuzu da tamamlanınca merakla beklenen bir tesis daha yapılmış olacak. Ayrıca spor salonlarının inşaatları da tamamlanmak üzere ve kısa süre içerisinde geçici kabulleri yapılacak. Tesisler tamamlanınca öğrenciler ve gençler spora doyacak.