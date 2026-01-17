Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, evde eğitim hizmetinden yararlanan 7. sınıf öğrencisi Tuğsem’i evinde ziyaret ederek karne sevincine ortak oldu.

Çorum’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili başlarken, sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler de karne heyecanını evlerinde yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da Mimar Sinan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuğsem Bulut’u evinde ziyaret etti. Bulut’un karnesini bizzat takdim eden Çağlar, öğrenciyle bir süre sohbet ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Çorum’daki evde eğitim hizmetlerine ilişkin verileri de paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, kent genelinde zorunlu öğrenim çağında olup sağlık nedenleriyle okula gidemeyen 31 öğrenci bulunduğunu ve bu öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için 61 öğretmenin görevlendirildiğini belirtti.

İl genelinde yürütülen eğitim hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, “İlimizde evde eğitim hizmetinden yararlanan 31 öğrencimiz, bu öğrencilere eğitim veren 61 öğretmenimiz bulunmaktadır. Evde eğitim hizmeti; zorunlu öğrenim çağında olup sağlık durumu nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen öğrencilerimize, sağlık kurulu raporu, veli talebi ve RAM değerlendirmesi doğrultusunda, İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurullarının planlamasıyla sunulmaktadır. Öğrencilerimizin sağlık raporları her yıl yenilenmektedir. Eğitim planlaması, okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde haftada en az 10 saat, ortaöğretim kademelerinde ise haftada en az 16 saat olacak şekilde yapılmaktadır.Evde eğitim hizmetlerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, sınıf ve branş öğretmenleri görevlendirilmektedir” dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı