Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehrin en işlek caddeleri olan Gazi ve İnönü caddelerini gece boyu yıkayarak temizledi. Trafiği aksatmamak adına geç saatlerinde başlayan ve sahura kadar devam eden çalışmalarda ekipler hem kaldırımları hem de yolları temizleyerek bayrama hazırladı. Yol süpürme araçlarının da görev aldığı temizlik çalışması Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Gazi ve İnönü Caddeleri ile detaylı şekilde temizlendi.

Çorum Belediyesi olarak şehrin genelinde bayram öncesinde de temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin cadde ve sokakları tertemiz bir Çorum'da, huzurlu bir bayram geçirmeleri için gece gündüz aşkla çalışıyoruz. Ramazan Bayramı öncesi şehrimizin her noktasını titizlikle temizleyerek güzel bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Tüm ekiplerimize gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için gece gündüz aşkla çalışıyoruz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi