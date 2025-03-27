Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve kadınlara hizmet verecek olan Kadınlar Lokali’nde son düzenlemeler yapılırken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaları yerinde inceledi.

Açılış için kadınlara müjde veren Aşgın “Hummalı bir çalışma neticesinde bitimine yaklaştığımız kadınlar lokalimizi yine kadınlarımız için özel bir gün olan 11 Mayıs Pazar günü Anneler Günü’nde açıyoruz. İstedik ki kadınlarımız buraya geldiklerinde rahat bir ortamda arkadaşlarıyla sohbet etsinler. Günlerini burada yapabilsinler. Arkadaşlarımız da çok güzel bir projeye imza attılar. Artık son rötuşlar yapılıyor. 'Size ne yapsak az' dedik, en güzel ve en büyük sosyal tesisimizi kadınlarımıza yaptık. Belediyemiz Sosyal Tesislerinin en büyüğü burası olacak. 20 Milyon TL bedelli projemiz; güzel şehrimize ve her zaman, her şeyin en güzelini hak eden kadınlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi