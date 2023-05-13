Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, altyapı ziyaretleri kapsamında 2. ve 3. Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile birlikte TFF 2. Lig kulüplerinden Şanlıurfaspor’u ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin ziyaretine Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Haçım İzol ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfaspor Başkanı Haçım İzol’dan kulüp hakkında bilgi alıp, tesislerde incelemelerde bulundu. Şanlıurfasporlu futbolcularla tanışıp sohbet eden Başkan Büyükekşi, grubunda Spor Toto 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren Şanlıurfaspor’a kalan maçlarında başarılar diledi.