Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.’nci yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Büyük Zafer’in 10.2’nci yılına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten BBP İl Başkanı Yandım; “Biz, tarih boyunca bağımsız ve özgür yaşamayı ilke edinen ve bu uğurda hiçbir özveriden kaçınmadan yurt sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan şanlı bir milletiz” dedi.

Sultan Alparslan ve ordusunun 26 Ağustos 1071’de Anadolu’yu Türklere yurt kıldığını, Gazi Mustafa Kemal ve ordusunun ise 26 Ağustos 1922’de yurdumuza göz dikenleri Kocatepe’den topa tutarak 30 Ağustos Zaferi ile bu toprakların Türk’ün yurdu kalacağını zaferle tescillediğini belirten Özkan Yandım mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Yine bu topraklarda bin yıllık kökleri olan Zafer Bayramı ruhu birlik ve beraberliğimizin güç kaynağı olarak Türkiye Yüzyılının mimarı, gelecek nesillerin mihmandarı olacaktır. Bu duygularla; Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum.Büyük zaferin 102. yılında yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ