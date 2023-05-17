14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir değerlendirme yapan Ahlatcı, Cumhur İttifakı olarak Meclis’te çoğunluğu aldıklarını belirterek, yapılan seçimin Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarının Çorum’a ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini temenni eden Ahlatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Önümüzde yeni bir sınav var. Sayın Cumhurbaşkanımızı 28 Mayıs’ta demokrasi tarihimize geçecek rekor bir oyla yeniden kazandırmak için canla, başla çalışacağız.

2002’den bugüne, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize desteklerini en güçlü şekilde sunan kıymetli Çorumlu hemşehrilerime ve aziz milletimize teşekkür ediyorum. Çorum için, Türkiye için durmak yok yola devam.” (Haber Merkezi)