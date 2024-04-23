İklim değişikliği projeksiyonlarında “çölleşme” riski taşıyan illerden biri olarak gösterilen Çorum, son derece kurak bir kışı geride bıraktı. Bunun yanı sıra, bahar yağmurları da yeterli olmaktan uzak kaldı.

Çorum Ziraat Odası, tarımsal üretimi olumsuz etkilemesi kaçınılmaz kuraklığa karşı alınabilecek önlemler üzerinde ilgili kurumlarla iletişimini sürdürürken, manevi olarak da “yağmur duası” programı düzenledi.

Ziraat Odası’nın yağmur duası, yarın Hıdırlık’ta, öğle namazının ardından gerçekleştirilecek. Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, programa tüm Çorumluları beklediğini bildirdi.