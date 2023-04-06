Meltem Danışman Çınar, ülke gündemini olduğu gibi Çorum’un gündemini de seçim atmosferinin oluşturduğunu, hatta büyük deprem felaketinin acılarını bile gölgede bıraktığını belirterek, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklanması konusunda Yolyapar’ın değerlendirmesini sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dürüst, namuslu, mütevazı, son derece çalışkan ve güvenilir bir kişilik olduğunu, üstelik son yıllardaki doğru siyasi stratejileri ile Türkiye’nin önüne büyük bir umut koymayı başardığını anlatan Mehmet Yolyapar, bu konudaki görüşlerini şöyle ifade etti:

“Türkiye’de yıllardır, koalisyonlarla ilgili bir karalama kampanyası sürdürülüyor. Geçmişte bazı olumsuz örnekler yaşanmış olabilir, ama koalisyonlar denge ve denetim demektir. Avrupa’nın çoğu ülkeleri koalisyonlarla yönetilmekte ve insanlar geleceğinden emin, refah içinde hayatını yaşamaktadır. Aslında ülkemizde de, AKP, MHP, BBP ittifakı, adı öyle konmasa da bir nevi koalisyondur. Bu bakımdan, 6’lı Masa veya Millet İttifakı’nın ülkeyi birlikte yönetme tasavvurları, hiç de korkulacak bir şey değildir. Tersine, büyük bir şans olabilir. Güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçilmesi, güçler ayrılığının, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, Türkiye’yi bir anda demokrasiyle yönetilen ülkeler safına yükseltir. Buradaki stratejik başarı, başta Kemal Bey’e, sonra da Meral Hanım’a aittir.”

Yolyapar, en düşük emekli aylığının 7.500 liraya çıkarılması ile ilgili değerlendirmesini yaparken de, “Ramazan pidesinin 7.5 liraya çıkması, et, sebze, meyve fiyatlarının kontrol altına alınamaması karşısında, bu rakam da son derece yetersiz kalıyor. Üstelik, en düşük emekli aylığının biraz üzerinde aylık alanlara zam yapılmaması ayrı bir facia. Yakın zamana kadar asgari ücretin birkaç misli emekli aylığı alanlar, asgari ücret düzeyinde kaldılar, hatta altına indiler. Biz her zaman, maaşlarda seyyanen artış yapılmak suretiyle alt düzeydeki maaşların nispeten yaşanılabilir seviyeye getirilmesini savunuyoruz. Ama bu aşamada hiç değilse diğer tüm emekli aylıklarında da oransal bir artışa gidilmeliydi. Emekli gerçekten perişan. Denilebilir ki, emekliler açlık sınırında eşitlendi. Bu insanlar böyle bir muameleyi hak etmiyor.” şeklinde konuştu.

Geçmişte karı-koca çalışan bir çiftin, 5 yıl içinde arabasını, 10. yılda evini, 15. yılda yazlığını alabildiğini, emekli ikramiyesi ile ev almanın mümkün olduğunu anlatan Yolyapar, “Şimdi, çalışarak araba almak, hele hele ev almak imkânsız hale geldi. Deniliyor ki, yollar araba dolu, herkesin elinde pahalı cep telefonları var, lüks restoranlarda yer bulunmuyor…Bunlara bakarak refah toplumundan bahsedilebilir mi? 85 milyonluk ülkede yüzde 20’lik bir kesim iyi gelire sahip olsa, bu 17 milyon kişinin lüks yaşama şansına sahip olduğu anlamına gelir. Ülkemizde orta tabaka yoksullaşınca, ortaya zenginler ve yoksullar tablosu çıktı. Ülkeyi yönetenler de zaten, cehaleti ve yoksulluğu yönetmeyi tercih ediyorlar. Cehaleti ortadan kaldırmayı, yoksulluğu yenmeyi düşünmüyorlar.” değerlendirmesini yaptı.

Meltem Danışman Çınar’ın sorusu üzerine Sungurlu’da yakın zamanda açılması beklenen savunma sanayi tesislerine de değinen Mehmet Yolyapar, “Söylemekten büyük mutluluk duyuyorum ki, Sungurlu yakın gelecekte Türkiye’nin ikinci Kırıkkale’si olacak. Çorum ile Sungurlu’nun arasını, bir sanayi vahası olarak hayal ediyorum. Kendi havalimanına sahip, demiryolu ulaşımına kavuşmuş bir Çorum, yeni kurulacak fabrikalarla Anadolu’nun önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelecektir. İşte bu takdirde Çorum nitelikli göç alarak büyüyecektir, kültür-sanat ve turizm alanında da gelişip güçlenecektir.” dedi.

Yine bir soru üzerine yerel basında yeni döneme değinen Yolyapar, 1 Nisan itibariyle internet haber sitelerinin de Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan almaya başladıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: “Resmi ilan alan nitelikli gazetelerin internet haber siteleri, hemen resmi ilan alma hakkına sahipler. Biz de iç bünyemizde yeni duruma göre kendimizi ayarladık. Yazılı basın olarak geniş bir okuyucu kitlesine sahibiz. Sosyal medyada 200 bin takipçimiz var. Bazı haberlerimiz tt olabiliyor, milyonlarca kişi tarafından izlenebiliyor. Kendi alanımızda Çorum’un çıtasını yükselttiğimiz için gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz.” (Haber Merkezi)