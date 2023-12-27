Atletizm İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Atatürk Koşusu dün gerçekleşti. İtfaiye Parkı Koşu Pisti'nde gerçekleşen yarışlara 162 sporcu katılım sağladı. Özel, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 7 kategoride gerçekleşen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.



Kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

300 metre özel kızlar: 1.Gizem Öksüm, 2. Pınar Kaya, 3.Yasemin Sarı, 4.Melike Arman.

300 metre özel erkekler: 1.Veysel Körpes, 2.Mehmet Can Düz, 3.Mehmet Boz, 4.Burak Doğan.

400 metre minik kızlar: 1.Esin Beril Kaya, 2.Esma Kara, 3.Aylin Kara, 4.Berru Artan.

400 metre minik erkekler: 1.Ali Galipcan Arıcılar, 2.Hasan Elabbud, 3.Kerem Efe Şimşek, 4.Umutcan Zengin.

600 metre küçük kızlar: 1.Eylül Kazancı, 2.Asya İpek, 3.Derin Polat, 4.Şebnem Burçe Çıldır.

600 metre küçük erkekler: 1.Can Gürel, 2.Yasin Çetinkaya, 3.Çınar Kurt, 4.Samed Şahin.

800 metre yıldız kızlar: 1.Büşra Cıbır, 2.Nilsu Şahin, 3.Aylin Çetinkaya, 4.Elanur Uysal.

800 metre yıldız erkekler: 1.Poyraz Yekin, 2.Sefa Gürel, 3.Satılmış Ulukaya, 4.Eymen Bekir Öztürk.

1500 metre genç kızlar: 1.Selin Kambik, 2.Yaren Köymen.

1500 metre genç erkekler: 1.Ömer Asaf Taşkoyan, 2.Bünyamin Palas.

2000 metre büyük kadınlar: 1.Özlem Aköz.

2000 metre büyük erkekler: 1.Kaan Yurdakul.

2000 metre veteran kadınlar: 1.Damla Bahçacı, 2.Gülhan Türkoğlu, 3.Nuray Demir, 4.Gülnur Kazancı.

2000 metre veteran erkekler: 1.Osman Pehlivan, 2.Aytaç Taşaner.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.