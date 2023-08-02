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Yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan Burak Seres yaptığı açıklamada, “Tokat Belediye Plevnespor’la anlaşmış bunulmaktayım. Çok güzel bir projeye geldim. Bu ailede olmaktan çok mutluyum. Umarım sonu da en güzel şekilde bitecektir. Hadi başlayalım şeklinde açıklama yaptı.

2014-2015 ve 2019-2020 sezonlarında Çorum FK forması da giyen Burak Seres, geçen sezona 3.Lig ekibi Ağrı 1970 Spor’da başladı. Sarı-siyahlı formayla 12 maçta 607 dakika süre alan ve 2 gol atan Burak Seres, devre arasında yine 3.Lig takımı Kırıkkale Büyük Anadoluspor’a transfer oldu. Kırıkkale ekibiyle 6 maça çıkan ve sahada 274 dakika kalan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu gol atamadı.