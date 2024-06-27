Çorumlu futbolcu Burak Seres, biten sezonu tamamladığı Fatsa Belediyespor’dan ayrıldığını açıkladı.

31 yaşındaki kanat-forvet arkası oyuncusu ayrılıkla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fatsa Belediyespor ile sözleşmem sona ermiştir. Yönetime, takım arkadaşlarıma, çalıştığım hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve büyük Fatsa taraftarlarına teşekkür eder, Fatsa Belediyespor’a bundan sonraki süreçte başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Biten sezona 3.Lig ekibi Tokat Belediye Plevne’de başlayıp ara dönemde Fatsa Belediyespor’a transfer olan Burak Seres, sezon boyunca toplamda 23 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1179 dakika sahada kalan Çorumlu futbolcu 7 gol attı.

Seres, yeni sezon için transfer tekliflerini değerlendirecek.