Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Tarım Orman-Sen 17 No’lu Çorum (Çorum-Çankırı-Yozgat) Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İskele Park Cafe’de yapılan genel kurula Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Sami Çam, Türk Tarım-Orman Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Nuri Akça, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, TÜRKAV İl Temsilcisi İsmail Deli ve sendika üyeleri katıldı.



Genel kurulda ilk olarak divan belirlendi. Divan seçiminin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Genel kurulun açılış konuşmasını yaparak tüm katılımcıları selamlayan Türk Tarım Orman-Sen 17 No’lu Çorum Şube Başkanı Burak Dölcü, üretimin, alın terinin ve hizmetin şerefini taşıyan bir teşkilatın mensupları olduklarını dile getirdi. Tarım ve orman teşkilatının yükünün ağır, sorumluluğunun ise büyük olduğunu hatırlatan Dölcü, üyelerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sıkıntıları çözmek adına ilkeli, kararlı, sorumlu ve ahlaklı sendikacılık anlayışı ile mücadelelerine devam ettiklerini bildirerek; “Çalışanlar ve üyelerimizin haklarını korumak, karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için yeni dönemde daha güçlü, daha etkin ve daha kararlı bir sendikal mücadele ortaya koymak zorundayız. Bu mücadelede en büyük gücümüz teşkilatımızın birliği, sizlerin desteği ve inancıdır. Birlik oldukça güçleniriz. Ayrıştıkça zayıflarız. Bu sebeple bu çatı altında hiçbir zaman kişisel hesaplar değil, milletin ve memurun davası esas alınacaktır. Bugün oluşacak yönetim, sadece bir grup insan değil; Çorum ,Çankırı ve Yozgat ta çalışan bütün üyelerimizin sesi, nefesi ve umudu olacaktır. Ben inanıyorum ki, alacağımız her karar, atacağımız her adım; Türk Tarım Orman-Sen’i daha ileriye taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 8. Olağan Genel Kurulumuzun camiamıza, teşkilatımıza ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyor; birlikte daha güçlü bir yarın için hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde Burak Dölcü, yeniden şube başkanı seçilerek güven tazeledi.