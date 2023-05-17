Kendisinin daha önce de şampiyonluklar yaşadığını ancak buradaki şampiyonluğun çok farklı olduğuna dikkat çeken Timur, elde edilen başarının en büyük mimarlarının Başkan Oğuzhan Yalçın ve kaptan Murat Yıldırım olduğunu ifade ederek, “Şampiyonluğu hak ettiler” dedi.

Çorum FK’nın kazandığı başarının altındaki en büyük etkenlerden birinin de oluşturulan aile ortamı olduğuna vurgu yapan Timur Temeltaş, “İnanılmaz mutluyuz. Daha önce de şampiyonluklar yaşadım. Ama burada diğer şampiyonluklardan en büyük farkı olan yönetimle, başkanımızla, iki tane başkan var, ikisi de abimiz gibi. Biri, her günü birlikte geçirdiğimiz Murat abimiz. Oğuzhan Başkan da aynı şekilde. Bizim şampiyonluk, evet. Ama onlar hak etti. Ama şampiyonluğun gerçek mimarları onlar, taraftar ve halk.

56 yıl oldu galiba, ilk defa 1.Lig’e çıktılar, tadını çıkartacaklar. Doya doya yaşasınlar. Çok zor elde ettik, çok zor yollardan geçtik. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık.

Her takımda aile ortamından bahsediliyor. Yıllardır oynuyoruz ama çoğu takımda sadece sözde. Buradaki ortam çok nadir görülen bir ortam. Harika bir ortam var. Herkesin yüreğine sağlık, her şey 10 numara” şeklinde konuştu.

GOLLERİ BİLDİ

Timur, maç öncesindeki tahmininde, gol atacak oyuncuları da bildiğini ifade ederken, maç sabahı Hurşit’le de konuştuğunda, maçın ilk golünü köşe vuruşu organizasyonunda Berkay Can’ın atacağını, Hurşit’in de farkı ikiye çıkartacağını söylediğini dile getirdi. Maçta da, ilk golü 11.dakikada, köşe vuruşu sonrası Berkay Can, 31.dakikada Hurşit attı ve kırmızı-siyahlı takım ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

(Hüseyin AŞKIN)