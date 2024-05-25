Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Bünyamin Gezer, Çorum FK'nın Bodrumspor maçında iptal edilen golüyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Gezer, golün elle oynama gerekçesiyle hatalı bir şekilde iptal edildiğini belirtti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Bünyamin Gezer, Bodrumspor maçında Çorum FK'nın iptal edilen golüyle ilgili konuştu. Gezer, "Çorumspor'un buz gibi golü 'elle oynama' gerekçesi ile güme gitmiş" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi X'den iptal edilen golü değerlendiren Gezer, "Çorumspor'un buz gibi golü 'elle oynama' gerekçesi ile güme gitmiş. Kollar doğal konumda, yakın mesafeden çarpan top ve hemen sonrasında gol olmuyor, takım arkadaşı golü atıyor. Doğal olarak golün verilmesi gerekiyordu" dedi.