Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi play-off yarı final rövanş maçında konuk olduğu Bodrum FK’ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılar sonucu 5-4 yenilerek Süper Lig hayallerine veda etti.

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanan ve FİFA kokartlı, Adana bölgesi Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük’ün yönettiği maçta ilk dakikalarda ev sahibi Bodrum FK etkili olmaya çalıştı ancak dikkatli olan savunma ve kaleci Hasan Hüseyin’i geçemedi. İlk 10 dakikanın ardından oyun orta alan mücadelesine döndü. İki takım da pozisyon bulmakta zorlandı ve devre başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki on birleri ile çıktı.

İlk yarıya göre pozisyon sayısının daha fazla olduğu bu bölümde Ahlatcı Çorum FK’nın 69.dakikada Landre ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Takımların skoru lehlerine çevirme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine normal süre 0-0 bitti ve uzatmalara geçildi.

15’er dakikalık 2 uzatma devresinin ilk bölümünde, 105+2’de Ahlatcı Çorum FK kaptanı Ferhat’ın kaleciyi de geçen topunu Musah Mohammed çizgiden çıkartırken, 105+5’te Eren’in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine Çorum temsilcisi 10 kişi kaldı.

İkinci uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. İlk 5 penaltı atışları 4-4 biterken, seri penaltılarda Erkan Kaş’ın vuruşunu kaleci Sousa çıkarttı. Bodrum FK adına Tunahan topu ağlara gönderince 5-4 kazanan Bodrum FK adını finale yazdırdı ve Sakaryaspor’la 30 Mayıs’ta Süper Lig’e çıkma maçı oynamaya hak kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 3: Bodrum FK savunmasından Cenk’in uzun gönderdiği topta kaleci Hasan Hüseyin kalesini terk ederek savunma arkasına sarkan Gökdeniz’den önce müdahale etti, dönen topu Kenan tamamladı, top bu kez de savunmadan döndü.

DAKİKA 47: Bodrum FK atağında, Kenan soldan ceza sahasına girdi, açıyı bulur bulmaz çok sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’in çıkarttığı ve sağ çapraza açılan topu Burak tamamladı, üstten aut.

DAKİKA 51: Bodrum FK atağında, Burak’ın penaltı noktasına çıkarttığı topu Kenan kaleye vurdu, Kerem’den dönen topu sol çaprazdan Gökdeniz kaleye göndermek istedi ancak kaleci Hasan Hüseyin topu bloke etmeyi başardı.

DAKİKA 60: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Nalepa ortaladı, penaltı noktası civarında Ferhat önüne aldığı topu kaleye vurdu, kaleci Sousa ayağıyla gole izin vermedi ancak hakem Zorbay Küçük, Ferhat’ın topu elle önüne aldığını işaret ederek Bodrum FK lehine serbest vuruş verdi.

DAKİKA 69: GOL İPTAL: Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Soldan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında oluşan karambolde Eren’in pasında Landre altı pastan topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinde pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Zorbay Küçük, Eren’in golden önce elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 77: Bodrum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda, ceza sahasına gönderilen ve kafalardan seken topu penaltı noktasının solundan Celustka dönerek kaleye vurdu, kaleci Hasan Hüseyin sağına gelen topu yatarak direk dibinde kontrol etti ve gole izin vermedi.

DAKİKA 105+2: ÇİZGİDEN ÇIKTI: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında oluşan karambolde Ferhat’ın kaleye gönderdiği topu Musah Mohammed çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 113: Bodrum FK atağında, Ege soldan ceza sahasına girip sıfıra indi, yerden penaltı noktasına çıkarttığı topa Celal ayak koydu, yandan aut.

DAKİKA 118: Bodrum FK gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşundan gelen topu Ege kafayla indirdi, Tunahan vurdu, direğin dibinden aut.

DAKİKA 120+1: Musah Mohammed ceza yayının gerisinden çok sert vurdu, az farkla yandan aut.