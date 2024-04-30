Çorumlu ressam, şair ve yazar Bünyamin Balamir, 51.’nci kişisel sergisini 51. sanat yılında açıyor.

Ünlü ressam Bünyamin Balamir, Çorum Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Bir Hitit Masalı” konulu resim sergisini bugün sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kuruluşunda büyük emekleri bulunan Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde 51.’nci sanat yılında 51.’nci kişisel sergisini açacak olan Bünyamin Balamir açılışına tüm Çorum halkını davet etti. “Bir Hitit Masalı” isimli sergi bugün saat 14.00’de görücüye çıkacak.

1953 yılında Çorum’da doğan Bünyamin Balamir, 27 yıllık meslek yaşamının ardından 2005’te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyeliğinden emekliye ayrıldı. Balamir bugüne kadar 49 kişisel sergi açarken, yurt içi ve dışında 300’ün üzerinde karma sergiye de katıldı. Ulusal ve uluslararası pek çok ödüle layık görülen Balamir’in yayımlanmış kitaplarının yanı sıra çok sayıda makale ve bildirisi bulunuyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ