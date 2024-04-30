Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından oluşturulacak bir ekip tarafından sanayilerde kayıt dışı faaliyet gösteren esnafa yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Oda Başkanı Necmettin Uzun, kayıt dışılığın oluşturduğu haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yapacakları denetimlerin özellikle oto boyacısı esnaflarına yönelik olacağını söyledi.

Kayıt dışı çalışan esnaflara doğal afet, yangın ve salgın hastalık gibi durumlarda devlet desteğinden mahrum kalmamaları için gerekli olan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi konularında uyarılarda bulunacaklarının altını çizen Uzun, çalışma kapsamında esnafı hibe ve kredi desteği gibi olanaklardan yararlanmaları için gerekli kural ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda bilgilendireceklerini söyledi.

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“ESNAFA YER KONUSUNDA YARDIMCI OLACAĞIZ”Oda Başkanı Necmettin Uzun ayrıca, şehir içerisinde faaliyet gösteren esnafların biran önce şehir dışında oluşturulacak uygun alanlara taşınmaları konusunda öncü olacaklarını dile getirdi.Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin olduğunu hatırlatan Uzun, oda olarak Çorum Belediyesi ile ortak hareket edeceklerini ifade etti.Şehrin giderek büyüyüp geliştiğini aktaran Uzun, Aşağı Sanayi’de faaliyet gösteren tüm esnaflardan anlayış beklediklerini ve taşınma konusunda hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğinin altını çizerek, Oda olarak esnafların hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaklarını kaydetti.Esnafın taşınmak istediğini ancak Çorum Sanayi Sitesi’nde kiralık işyeri olmadığını ve kiralarında aşırı pahalı olduğunu bildiklerini anlatan Necmettin Uzun, esnaflara yer konusunda çalışmaları yapıp, gerekli yerlerle görüşerek, esnafla karşılıklı işbirliği içerisinde taşınmaları konusunda her türlü yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.