Gülabibeyspor Başkan Yardımcısı Niyazi Bulut konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Mimar Sinan Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve antrenörü Furkan Öztürk'ün vefatının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Furkan Öztürk'ün isminin Çorum'da yaşatılması gerektiğinin altını çizen Bulut, "Furkan kardeşimizin ismimin yaşatılmasını istiyoruz. Bu nedenle de Mimar Sinan Semt Sahası'nın isminin Furkan Öztürk olarak değiştirmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili olarak da gerekli makamlarla görüşeceğiz. Umarız bu talebimiz karşılık bulur ve kardeşimizin ismi ilelebet yaşar" dedi.

Editör: RIFAT KARA