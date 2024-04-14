Denetim Komisyonu’nun Belediye’nin tüm iş ve işlemleri, mali performansının hukuka uygunluğunun denetimini yaptığını hatırlatan CHP’li Nazik Bulut, 2023 yılı iş, işlem ve hesapları incelediklerinde özellikle açık adrese teslim ihalelerin dikkat çektiğini vurguladı.

Belediye’nin doğrudan temin ve açık ihalelerinde tekliflerin hep aynı firmalarca verilerek ihalelerin alındığını kaydeden Nazik Bulut, rekabet ortamının oluşmadığını, firmalara eşit muamele yapılmadığını ve kaynakların verimli kullanımı konusunda sıkıntı olduğunu dile getirdi.

Çorum’da birçok firma varken aynı işlerin firmalara doğrudan temin yöntemi ile verildiğinin altını çizen CHP’li Bulut, bazı ihalelere ise tek firmanın katıldığını ve adrese teslim ihale yapıldığını savundu.

Bazı ihalelerde de gerekli özen ve titizliğin gösterilmediğini, özellikle reklam, yemek hizmeti ve yapım işlerinde yüzde 50’lere varan sapma gözlemlediklerini de belirten Bulut, Belediye yönetiminin ihale konusunda daha şeffaf olması gerektiğini kaydetti.

Aynı ihalelerin bölünerek yapıldığını ve sınır altında kaldığı için doğrudan temin yoluna gidilerek kamu menfaatinin gözetilmediğini de söyleyen Nazik Bulut, müdürlüklerin mal ve hizmet alımlarında benzer içeriklerin toplu olarak açık ihale usulü ile yapılmasını teklif etti.

2022 yılında 164 açık ihalenin 2022’de 122’ye düştüğünü, 2022’de l38 pazarlık usulü ihalenin 21’e gerilediğini ve yine 2022’de Bin 358 doğrudan temin ihalesinin ise 1300’e gerilediğini söyleyen Nazik Bulut, geçmiş yıllara göre işleyişte değişiklik olmadığını, belli hizmetlerde sürekli aynı firmaların ihale almaya devam ettiğini, rekabet koşullarının yeteri kadar sağlanamadığını anlattı.

Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’ne sürekli dışarıdan insan kaynağı kullanılmasını, Özel Kalem Müdürlüğü’nün harcamalarının ise israf düzeyine ulaştığını da savunan Bulut, denetim sürecinde görüşlerinin alınmadığını da vurgulayarak Denetim Komisyonu’na raporuna 2 sayfalık olumsuz görüşlerini bildirdiklerini kaydetti.

Nazik Bulut; “Çorum’u ve kaynaklarını korumaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Aşgın da Nazik Bulut’un “5 yıl boyunca değişen bir şey yok” sözünü hatırlatarak bunun emeğe saygısızlık olduğunu, Denetim Komisyonu’nun Belediye’nin tüm iş ve işlemlerini gerektiği gibi incelediğini, şeffaf ve hesap verebilir bir Belediye olduklarını, ihalelerle sonuçlarının dev ekranlarda ve Belediye internet sitesinden halka duyurulduğunu kaydetti.

Başkan Aşgın; “Keşke 2300 çalışanı olan bir kurumdaki çalışanların emeğine de saygı gösterip bir teşekkür etseydiniz. Artık biz de usandık ama alıştık 5 yılda. 5 yıl boyunca Nazik hanımda da bir değişiklik olmamış. Biz usandık, millet de usandı ama maalesef bu zihniyet hiç usanmadı” diye konuştu.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Bilal Selman Özinel de özellikle Özel Kalem Müdürlüğü dosyalarının seçim öncesi istenmesinin artniyetli bir davranış olduğunu kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ