İbrahim ve Sevda Barık, “15 yaşındaki karaciğer hastası kızımız Ş.B.’yi, Levent Cahan kaçırdı. Kızımız bulunmazsa ölecek.” dedi ve Esra Erol’dan yardım istedi. Aynı hastalıktan daha önce de bir kızlarını kaybeden acılı ailenin feryatları stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.



Esra Erol, 19 Nisan 2024’te kaçırılan ve eğer tedavi olmazsa ve ilaçlarını düzenli kullanmazsa her an ölebilecek olan 15 yaşındaki Ş.B'yi kısa süre içerisinde buldu. 15 yaşındaki çocuğu kaçıran Levent ile Gaziantep Nurdağı’nda yakalanan ikili polis ekiplerince Gaziantep Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ş.B.’nin ifadesi alınırken, onu kaçıran Levent gözaltına alındı. Levent “15 yaşındaki Ş.B.’yi kaçırmaktan mahkemeye sevk edilecek.

Gözaltına alınan Levent Cahan’ın ailesi canlı yayına bağlandı. “Levent Ş.B'yi değil, Ş.B. Levent’i kaçırdı. Hasta gelin istemiyoruz.” dedi. Ş.B.’nin ablası Rabia ise canlı yayına bağlanıp Levent’in kardeşini tehditle tuttuğunu söylediğini ifade etti. Ölümle mücadele eden, 15 yaşındaki Ş.B.’yi zorla kaçıran Levent’e kimin yardım ettiği hala merak konusu. Esra Erol konunun takipçisi olacağını açıkladı.

(Haber Merkezi)