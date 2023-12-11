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Çorum'un ilk kadın futbol takımı olan Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Kulübü Derneği (ÇÖSAB) Spor Kulübü'nün ismi değişti.

YENİ İSMİ BUHARASPOR

Kulübün, yasa gereği Dernekler Müdürlüğü'nden ayrıldığı ve yapılan isim değişikliği sonrası isminin "Buhara Spor Kulübü" olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tescillendiği kaydedildi.

U17 VE A TAKIM LİGLERE KATILACAK

Kulüp Başkanlığını Fatih Atlı'nın yaptığı Buhara Spor Kulübü'nün U17 Ligi ve A Takım statüsünde liglere katılım için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduğu belirtildi.

YOZGAT'LA HAZIRLIK MAÇI

Liglere hazırlanan Buhara Spor Kulübü, 4 hazırlık maçı planlarken, bu maçlardan ilkini Cumartesi günü Yozgat'ta oynadı. Yozgat Yurdum Gençlikspor'la karşılaşan Buhara Spor Kulübü'nün, yenilenen kadrosuyla çıktığı maçı 2-1 kaybetmesine rağmen ileriye dönük olumlu sinyaller verdiği kaydedildi.

