Tam 94 yıl önce bugün, genç cumhuriyete gerici başkaldırının en vahşi örneği Menemen’de yaşanmış, askerliğini yedek subay olarak yapan öğretmen asteğmen Kubilay’ın başı, şeriat isteyen yobaz bir grup tarafından kesilerek sokaklarda gezdirilmiş, O’na yardıma koşan bekçiler Hasan ve Şevki de hunharca katledilmişti.

Menemen vahşetinin 94. yıldönümünde, devrim şehidi Kubilay’ı, tüm bağımsızlık ve devrim şehitlerini saygıyla, şükranla, rahmetle anıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Atatürk’e ve O’nun ilkelerine bağlılık duygularımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.