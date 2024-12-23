Umut Radyo’da “Çorum Güncesi Özel” programına canlı yayın konuğu olan Başkan Aşgın, Meltem Danışman Çınar’ın Cengiztopel ve Emek caddelerinin kesiştiği köşede bulunan ve yıllardır Milönü Meydanı’na köhne bir görünüm veren sıvasız bina ile ilgili sorusunu yanıtlarken, hukuki sorunların çözümü yönünde çaba harcadıklarını belirterek, Milönü Meydanı’nı da modern ve canlı bir meydan haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Meltem Danışman Çınar, Eti Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki park düzenlemesinin çok güzel olduğunu, ama, öğrencileri rahatsız eden bir takım sorunlu kişilerin mekânı haline geldiği gerekçe gösterilerek bu düzenlemeye tepki gösterildiğini, Belediye’nin de oturma ve oyun gruplarını söküp götürdüğünü hatırlatarak, “Bu konudaki gelişmeleri sizin ağzınızdan duymak isteriz” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın, Eti Lisesi’ne çok güzel bir okul binası yapıldığını, çok güzel de bir bahçenin ortaya çıktığını anlatarak, “Büyük bir heyecanla burada park düzenlemesi yaptık, oturma, fitness ve çocuk oyun grupları oluşturduk. Yöre insanlarına bu iyi niyetli ve samimi hizmet çabamıza karşılık, bir sendikanın sert tepkisiyle karşılaştık. Eylem yapmak yerine bize gelip yaşanan olumsuzlukları anlatsalardı, parkı dağıtacağımıza bunlara çözüm bulabilirdik.” dedi.

Sağduyulu semt sakinlerinin, tepkinin yanlışlığını fark edip sonraki aşamada bu sendikacıların yanında yer almadıklarını da anlatan Başkan Aşgın, “Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimden, yaptığımız hizmetlerle ilgili çok teşekkür alıyorum. Çünkü, hiç ayrım yapmadan bütün hemşehrilerime, aşkla, şevkle hizmet vermenin çabası içindeyim. Eti Lisesi’nde böyle bir tepki görünce, gerçekten çok üzüldüm” diye konuştu.