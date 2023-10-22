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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ADD Çorum Şubesi’nde “Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” adlı bir konferans gerçekleştirildi.

Akademisyen-Yazar Suay Karaman’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansta bir açış konuşması yapan ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, cumhuriyet kazanımlarının birer birer ortadan kaldırıldığını belirterek, cehaletin cumhuriyet aydınlanmasından öç alır hale geldiğini söyledi.



Akademisyen-Yazar Suay Karaman ise emperyalist güçlerin cumhuriyete karşı bir kininin olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938’de vefatının ardından Türkiye’nin adım adım emperyalist güçlerin yörüngesine girdiğini söyledi.

Karaman, 1939 yılında ABD, İngiltere ve Fransa ile çeşitli anlaşmaların yapıldığını, Türkiye’nin dış güçlere bağımlılığının 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 1950’de DP iktidarı ile bunun zirveye çıktığını belirtti.

AKP iktidarı ile birlikte cumhuriyet kazanımlarının hızlı bir şekilde elden çıktığına dikkat çeken Karaman, 2017 referandumu ile birlikte Türkiye’de bir rejim değişikliğine gidildiğini kaydederek, “Bugün ne yazık ki her alanda 1938’in gerisinde olan bir ülkeyiz” dedi.